Forlan, meilleur joueur du Mondial 2010, prend sa retraite à 40 ans

L'Uruguayen Diego Forlan, ancien buteur de Manchester United ou de l'Atlético Madrid, a annoncé sa retraite, à 40 ans, estimant ne plus être compétitif.

"J'ai décidé d'arrêter de jouer au football professionnellement", a déclaré le buteur qui évoluait dernièrement à Kitchee SC, en D1 de Hong Kong.

"On m'a récemment encore proposé de jouer, je cherchais des excuses mais je n'étais plus compétitif et c'était devenu trop difficile", a-t-il confié à la chaîne de télévision uruguayenne Teledoce.

En 2015, Forlan s'était déjà mis en retrait de la sélection, avec qui il avait notamment remporté la Copa America 2011 et atteint les demi-finales du Mondial-2010.

En club, il a été sacré en Ligue Europa avec l'Atlético (2010) ou en championnat d'Angleterre avec Manchester United (2003). Meilleur joueur de la Coupe du monde 2010, il a terminé 5e du Ballon d'Or la même année.