Foot international : la France régale contre l'Ukraine, Giroud surpasse Platini

Les Bleus ont offert un cocktail d'expérience et d'insouciance fatal aux Ukrainiens (7-1), mercredi en amical à Saint-Denis, avec Olivier Giroud capitaine exemplaire pour sa 100e sélection d'une jeune garde aux dents longues à l'image d'Eduardo Camavinga, buteur prodige à 17 ans.

Dans son jardin du Stade de France, où l'histoire d'amour avec les Bleus a débuté en 2011, Giroud a enfilé le brassard de capitaine en même temps que le costume de deuxième meilleur buteur tricolore de l'histoire, qu'il a chipé à l'ancien propriétaire Michel Platini d'un doublé en première période (24e, 34e).

En excluant Giroud et ses 34 ans, les Bleus présents au coup d'envoi comptaient un peu plus de 16 sélections en moyenne au compteur, un chiffre que les jeunes Dayot Upamecano (21 ans), Houssem Aouar (22 ans) et Eduardo Camavinga (17 ans) ont fortement tiré vers le bas.

Comme un symbole, le milieu de Rennes a mis à profit une tête de Giroud repoussée par le gardien pour devenir, à 17 ans et 10 mois, le plus jeune buteur français de l'après-guerre. Et quel but! Dos à la cage ukrainienne, il a logé le ballon dans les filets d'un subtil retourné (9e), arrachant un large sourire au sélectionneur.

La satisfaction de Deschamps s'est prolongée avec le doublé de son attaquant fétiche, d'une frappe lointaine enroulée du gauche (24e) puis d'une tête plongeante (34e) en exploitant un tir d'Aouar repoussé par le gardien.

Les Bleus disposent désormais de quatre jours pour préparer la revanche contre le Portugal, leur bourreau en finale de l'Euro-2016 dans ce même Stade de France.