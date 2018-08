Erik Hamren nouveau sélectionneur de l'Islande

L'ancien sélectionneur de l'équipe de Suède, Erik Hamren, a été nommé sélectionneur de l'Islande, a annoncé ce mercredi la Fédération islandaise de football (KSI). Il fera ses débuts en Ligue des Nations le 8 septembre en Suisse, avant de défier Roberto Martinez et ses Diables Rouges trois jours plus tard.

"La nomination d'Erik est la suite logique de ce que nous visons tous", a déclaré le président de la KSI, Gudni Bergsson, au cours de la présentation à Reykjavik du nouveau sélectionneur, qui a signé un contrat de deux ans avec une option pour deux années supplémentaires.

Le technicien suédois de 61 ans succède à Heimir Hallgrimsson, qui avait annoncé son départ surprise il y a un peu plus de trois semaines, après avoir conduit l'Islande jusqu'en Russie pour son premier Mondial.

Il sera assisté de l'Islandais Freyr Alexandersson, qui conserve par ailleurS son poste de sélectionneur de l'équipe féminine d'Islande, qu'il occupe depuis cinq ans.

"Je suis entraîneur depuis plus de 25 ans au plus haut niveau, j'ai été confronté à de nombreux challenges mais celui-ci pourrait être le plus important de ma carrière", a confié Erik Hamren, qui aura pour tâche de qualifier l'Islande pour sa troisième phase finale de suite d'un Euro, en 2020.

Il a mené la Suède jusqu'à la phase finale des Euro 2012 et 2016, sans parvenir toutefois à dépasser à chaque fois la phase de groupes. Il a également échoué à qualifier la Suède pour la Coupe du Monde 2014 après deux défaites en barrage contre le Portugal (0-1, 2-3).

Hamren a également été l'entraîneur de clubs suédois, mais c'est à la tête d'Aalborg au Danemark et de Rosenborg Trondheim, en Norvège qu'il a remporté ses titres les plus significatifs.

Il était depuis janvier le directeur technique du Mamelodi Sundowns FC, club sud-africain, avant d'être libéré de ses obligations il y a deux jours.