Enchères des biens de Diego Maradona : tout a été vendu, sauf une maison et une voiture

La vente aux enchères internationale des biens appartenant à la star du football Diego Maradona, qui avait été prolongée jusqu'au 31 décembre, s'est achevée avec la plupart des lots vendus, à l'exception d'une maison et d'une voiture, selon l'organisateur, Adrian Mercado.

"En principe, il ne reste plus que l'une des deux BMW, la plus chère, et la maison dans (le quartier résidentiel de Villa Devoto à Buenos Aires) à vendre. Pour le reste, nous avons eu des offres, il reste à les présenter au juge, nous le ferons ces jours-ci", a déclaré Mercado à l'AFP mardi.

Près de 90 lots avaient été proposés le 19 décembre lors d'une première journée d'enchères en ligne, avec des biens aussi divers que des casquettes, des chaussures de sport, des maillots, une cave à cigares, des téléviseurs, des photos, un tableau, deux voitures, un appartement et une maison, pour des mises à prix allant de 50 à 900.000 dollars (44 à 800.000 euros).