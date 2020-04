En République tchèque, le foot reprendra déjà le 25 mai

Tandis que les compétitions, de football notamment, cherchent des solutions pour reprendre (ou non) suite au coronavirus, certains trouvent la voie. Comme la République tchèque, où le championnat de foot reprendra le 25 mai.

Il reste six journées de la phase régulière et ensuite les playoffs qui se dérouleront à huis clos et les joueurs devront être testés avant la reprise. Le gouvernement tchèque autorise les compétitions de sportives collectives à partir du 25 mai, dans un pays comptant plus de 7 400 cas confirmés et 221 décès dus à Covid-19.

Aux Iles Féroé, compétition plus modeste, on ira encore plus vite, avec une reprise prévue le 9 mai, a indiqué lundi la fédération féringienne de football. "Le championnat féringien (Betri Deildin) commence samedi 9 mai. Mais les premiers matches se joueront à huis clos", a annoncé à l'AFP le porte-parole de la fédération, Hans Erik Danielsen.

Le nombre de matches devant se jouer sans spectateurs n'a pas encore été déterminé. Dix clubs sont en lice pour ce championnat, dont la première journée était initialement prévue début mars et qui devrait s'achever en novembre.