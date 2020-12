Ecosse : Quand ton défenseur est meilleur buteur et meilleur passeur du championnat

Dans le football, comme dans d'autres sports d'ailleurs, certaines trajectoires sont parfois... très particulières. C'est le cas de celle prise par James Tavernier, aujourd'hui âgé de 29 ans, défenseur droit anglais des Glasgow Rangers formé à Leeds United et Newcastle United.

C'est justement chez les Magpies qu'il connait sa première apparition en Premier League. Il porte peu la vareuse zébrée de sa formation, pratiquement comme lors des passages dans huit clubs anglais différents entre 2011 et 2015 seulement.

Le jeune homme manque de stabilité et son parcours prend une drôle de tournure jusqu'au jour où il débarque, contre la somme approximative de 250.000 euros, chez les Glasgow Rangers, dans le championnat écossais, au milieu du mois de juillet 2015.

La magie opère subitement, les pièces du puzzle s'imbriquent enfin. Tavernier a depuis lors disputé près de 250 rencontres avec sa formation, dont il est aujourd'hui un des pions centraux sous les ordres du mythique Steven Gerrard. Et pour cause, le latéral droit et capitaine des Gers totalise 16 buts et 12 passes décisives depuis le début de la saison, soit 27 rencontres toutes compétitions, dont deux face au Standard de Liège en Europa League. Avec 11 réalisations (dont une superbe sur coup franc direct des 30 mètres le week-end dernier) et 8 passes décisives, le défenseur anglais est le meilleur buteur et le meilleur passeur - logique que Tavernier fasse le service vous me direz - du championnat écossais. Une prouesse étonnante.

Des statistiques très impressionnantes qui aident largement les Rangers. Qualifiés pour les seizièmes de finale d'Europa League, où ils affronteront l'Antwerp, les hommes de Gerrard sont en tête de la première division écossaise avec treize unités d'avance sur le Celtic Glasgow.