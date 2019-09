Daniel Zsori remporte le Prix Puskas du plus beau but - © Tous droits réservés

Prix Puskas : Daniel Zsori - FIFA Awards - 23/09/2019 Auteur d’un sublime but face à Ferencvaros, Dániel Zsóri, tout juste âgé de 18 ans, a remporté le prix. Son retourné acrobatique a fait mouche et l’attaquant hongrois de Debrecen a réussi à obtenir davantage de voix que ses rivaux Juan Fernando Quintero (River Plate) et Lionel Messi (FC Barcelone).