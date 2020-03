Coronavirus: Dani Alves interpelle Bolsonaro pour demander le confinement au Brésil

Le défenseur brésilien Dani Alves, ancienne star du Barça et du PSG, a interpellé son président Jair Bolsonaro pour lui demander d'appliquer des mesures de confinement face à la pandémie de coronavirus, dans une série de messages sur les réseaux sociaux.

"Monsieur le Président, je respecte beaucoup votre présidence (...) maisssss (sic) il y a beaucoup de familles et beaucoup de gens qui luttent contre cette pandémie et vous, en tant que l'une des personnes les plus importantes de ce pays, devez également apporter le bien à notre pays et notre peuple", presse sur Instagram l'international aux 118 sélections avec la Seleção.

Désormais joueur du São Paulo FC, un club du championnat brésilien (suspendu depuis le 15 mars), Dani Alves conclu son long message par le mot-dièse #RestezALaMaisonPourL'AmourDeVosProchains.

Une réponse au refus du président brésilien des mesures de confinement ordonnées par les gouverneurs de plusieurs Etats de la république fédérale.

Bolsonaro a qualifié ces restrictions temporaires de politique de la "terre brûlée" risquant de ruiner la première économie d'Amérique latine, dans une allocution mardi.