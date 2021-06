Copa America : dix nations en quête du rêve sud-américain

Si tous les regards sont tournés vers le Vieux Continent et le début de l’Euro, d’autres stars du ballon rond vont s’affronter pour une édition de Copa America chamboulée avant même le début du tournoi. Alors qui de Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez ou surprise soulèvera le prestigieux trophée sud-américain ? Début des festivités ce dimanche avant une finale le 11 juillet prochain.

Un format surprenant

Seules dix équipes seront présentes cette année pour disputer la compétition sud-américaine. Pandémie oblige, exit donc le Mexique, les Etats-Unis ou autre invités surprise comme le Japon ou le Qatar, présents lors de la dernière édition. La Conmebol a mis en place deux poules de cinq. Dans le groupe A, le Brésil affrontera la Colombie, l’Equateur, le Pérou et le Venezuela. Tandis que l’Argentine défiera la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. Les quatre premiers de chaque poule s’affronteront pour un quart de finale à élimination directe.

Le Brésil, candidat à sa propre succession

Obligée d’accueillir la compétition en toute dernière minute après les désistements de la Colombie et l’Argentine, la Seleção voudra garder son titre glané à domicile il y a deux ans. Principaux favoris, les hommes de Tite sont également en tête du classement des qualifications pour la Coupe du monde au Qatar. Le Brésil compte sur une équipe plus qu’intéressante avec un mix d’expérience et de jeunesse. Les Neymar, Casemiro, Marquinhos ou Alisson sont là pour accompagner les jeunes Militao, Lucas Paquetá et autre Richarlison. L’Auriverde aura à cœur de démontrer qui est le patron du football sud-américain, surtout en prestant à domicile.

Messi et compagnie, en mode mission

Les hommes de Lionel Scaloni font tout naturellement partie des favoris, malgré aucun titre remporté depuis 1993. L’Albiceleste est passée tout proche en 2007, 2015 et 2016 mais a à chaque fois échoué en finale, sans parler de la défaite face à l’Allemagne de Mario Götze durant le mondial brésilien. L’équipe s’est reconstruite après l’échec vécu à la Coupe du monde en Russie il y a trois ans. Javier Mascherano, Lucas Biglia, Gonzalo Higuain ou encore Sergio Romero ont laissé leur place à Lautaro Martinez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul ou Cristian Romero. Le sextuple Ballon d’or et capitaine de l’Argentine court derrière un titre international depuis sa première sélection en 2005. A presque 34 ans, Messi entame probablement l’un de ses derniers tournois internationaux et a fait de cette Copa America un véritable objectif.

L’Uruguay, dix ans après ?

La Celeste est vieillissante. Onze ans après sa troisième place en Afrique du Sud et dix ans après une Copa America remportée en Argentine, les hommes d’Oscar Tabarez n’ont plus vingt ans. En difficulté durant les qualifications du mondial qatari, les Uruguayens peuvent compter sur un noyau plus qu’expérimenté. Fernando Muslera sera une nouvelle fois présent pour défendre les cages. Devant lui, l’inoxydable Diego Godin sera le pilier de la défense, même si le grand point fort du pays sud-américain est son armada offensive. Le Pistolero Luis Suarez et le Matador Edinson Cavani seront au rendez-vous pour faire paniquer les défenses adverses.

Le Chili vise un triplé historique

Après un doublé historique réalisé en 2015 et 2016, la bande à Claudio Bravo veut réitérer l’exploit cette année. L’équipe entrainée par Martin Lasarte n’a plus à disposition la génération dorée mais en a gardé quelques beaux restes. Le capitaine Bravo sera, à 38 ans, une nouvelle fois entre les perches, juste derrière le rugueux Gary Medel. Alexis Sanchez tient toujours les rênes de l’attaque transandine, aux côtés d’Eduardo Vargas.

Quels outsiders ?

Parmi les outsiders, il est impossible de ne pas citer le Pérou. Finalistes de la dernière édition face au Brésil, la surprenante formation de Ricardo Gareca ne vit pas ses meilleurs mois. Dixièmes et derniers des qualifications pour la prochaine Coupe du monde, cette Copa America fera peut-être office de point d’inflexion pour les Péruviens. Attention aussi à la toujours redoutable Colombie. Orpheline de James Rodriguez (non repris car jugé en méforme) et Radamel Falcao (pas au point physiquement après un retour de blessure), elle peut tout de même compter sur Juan Cuadrado et le duo offensif de l’Atalanta : Duvan Zapata et Luis Muriel. Le Paraguay enfin, peut venir jouer les trouble-fêtes. La sélection entraînée par Eduardo Berizzo, actuelle sixième des qualifications pour le mondial, peut compter sur ses frères jumeaux, Angel et Oscar Romero ainsi que Miguel Almiron pour faire trembler les filets adverses.

