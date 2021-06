"Cauchemar" "énorme gâchis" : l'équipe de France espoirs taillée après son élimination surprise à l'Euro U21

Favori quasi auto-proclamé au titre et riche d'une vraie armada de talents (Upamecano, Konaté, Aouar, Ikoné...), la France s'érigeait comme l'un des épouvantails de l'Euro U21 disputé en Hongrie et en Slovénie.

Malheureusement pour eux, les Bleuets ont déchanté plus vite que prévu puisqu'ils ont été éliminés dès les quarts de finale par une équipe des Pays-Bas plus opportuniste. Alors que le score était de 1-1 et que la France poussait pour éviter les prolongations, elle a été surprise au bout du suspense et au terme d'une contre-attaque éclaire batave.

1-2, sonnés, les Bleuets restent donc à quai et confirment leur aversion pour les Euro espoirs (leur seul et unique titre remonte à 1988). Résultat, la pression française, évidemment déçue, n'a pas été tendre.

Si Ouest-France évoque une "terrible désillusion", le journal l'Equipe va plus loin en parlant d'un "cauchemar improbable". Eurosport évoque même "une défaite qui va laisser des traces" et une "énorme contre-performance."

Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont, eux, pas épargné ce noyau, parlant d'un "énorme gâchis" ou d'une "élimination scandaleuse".