Carrasco, auteur de sa 1ère passe décisive, permet à son équipe de prendre un point

Le Dalian Yifang, club de Yannick Carrasco, a partagé l'enjeu ce samedi face à Chongqing SWM (2-2). Carrasco, auteur d'un assist sur le deuxième but pour l'Argentin Nicolas Gaitan, a participé à l'ensemble de la rencontre. Il s'agit de la première passe décisive du Diable dans cette compétition, après un but inscrit lors du dernier match face à Henan Jianye.

La formation du Belge menait 2 buts à 0 face à son adversaire, avant l'exclusion de Xiaogang Zhu et le retour au marquoir des visiteurs par l'entremise de Fernandinho et de Dong Cao. Au classement général, Carrasco, l'ancien Madrilène, et ses coéquipiers occupent toujours la dernière place du classement, avec 2 unités en 5 rencontres.