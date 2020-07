Besnik Hasi renouvelle son contrat en Arabie Saoudite

Besnik Hasi a prolongé son contrat avec la formation d'Al Raed en Arabie Saoudite pour une saison. L'Albano-kosovar de 48 ans, ancien T1 d'Anderlecht, travaille au club de la ville de Buraidah depuis l'été 2018. Ses assistants belges Steven Vanharen et Bernd Thijs resteront également un an de plus au Moyen-Orient.

Hasi a terminé sa première saison avec Al Raed à la huitième place du championnat. La saison en Arabie Saoudite n'est pas encore terminée. Al Raed est septième dans la Ligue professionnelle saoudienne après 22 journées. Depuis le 13 mars, la compétition est au point mort en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Les autorités veulent la reprendre le mois prochain.

Avec le Camerounais Arnaud Djoum, la sélection d'Al Raed a un nom bien connu du fan de football belge. Djoum, dix-sept fois international camerounais, a joué dans notre pays pour le FC Brussels et à Anderlecht.

Besnik Hasi a été entraîneur dans le passé d'Anderlecht d'abord comme adjoint (2008-2014) puis T1 (2014-2016), du Legia Varsovie (2016) et de l'Olympiakos (2017).