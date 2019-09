Bertrand Crasson adjoint d'Emilio Ferrera à Dudelange

L’information a été confirmée ce mardi : Bertrand Crasson, 47 ans, est le nouvel adjoint d’Emilio Ferrera à Dudelange. Crasson a longtemps été un pion majeur du RSC Anderlecht, club dans lequel il a évolué entre 1989 et 1996 puis entre 1998 et 2003 avant de ponctuer sa carrière au FC Brussels en 2005. L'arrière droit a aussi porté le maillot de Naples (1996-1998) et du Lierse (2003-2004).

Après une expérience de six ans (2012-2018) en Thaïlande comme entraîneur de jeunes, l'ancien Diable rouge (26 matches pour 1 but) va former, avec Emilio Ferrera, un duo bruxellois à la tête du club luxembourgeois.

Avec le F91 Dudelange, champion du Luxembourg en titre, Crasson connaitra à nouveau les sensations d’une compétition européenne, à savoir l’Europa League dès le 19 septembre face à l’Apoel Nicosie. Ils joueront également contre Qarabag et le FC Séville.