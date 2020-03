Benzema assume son tacle à Giroud, "j'ai dit la vérité tout simplement"

Après le buzz provoqué par ses déclarations sur Olivier Giroud, Karim Benzema a tenu à "remettre les choses à leur place". Pas questions d'excuse, il assume totalement son point de vue. Oui, il pense qu'il est meilleur que son compatriote.



"J'ai dit la vérité, tout simplement. On n'a pas retenu ce que je disais sur ce qu'il apportait en équipe de France. On a retenu quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui, le karting. C'est ce que je pense, c'est la vérité et c'est comme ça", affirme-t-il dans une vidéo postée sur Twitter.



Benzema ne s'estime pas au-dessus de tout le monde. "Si tu me demandes avec R9 (le Brésilien Ronaldo, ndlr) : lui, c'est la F1 et moi, je suis le karting, c'est comme ça ! "



On est tous, le karting de quelqu'un en quelque sorte.