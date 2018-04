Benfica, le Sporting Portugal et le Celta Vigo punis pour des irrégularités contractuelles

Les clubs portugais de Benfica et du Sporting Portugal et espagnols du Celta Vigo et du Rayo Vallecano (D2) ont été sanctionnés par la Fifa pour des irrégularités dans les contrats et notamment le recours à la tierce-propriété d'un joueur (TPO), désormais bannie.

Le Benfica et le Sporting Portugal ont écopé d'une amende de respectivement 150.000 CHF (125.000 EUR) et 110.000 CHF (91.000 EUR) pour le recours à la TPO (third-party ownership), "remettant en cause l'indépendance des clubs", précise l'instance.

Le Celta Vigo et le Rayo Vallecano ont été de leur côté condamnés à des amendes de respectivement 65.000 CHF et 55.000 CHF.

Pour avoir violé les règles liées aux transferts de joueurs et les contrats concernant des mineurs, la Fédération de football du Laos a été condamnée à une lourde amende de 690.000 CHF (575.000 EUR).

Le club du Qatar, Al Arabi, devra de son côté régler une amende de 187.000 CHF (156.000 EUR) pour avoir lui aussi enfreint les règles liées aux règles encadrant le statut et les transferts des joueurs.