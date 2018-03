Ben Yedder: "J'ai beaucoup travaillé dans l'ombre"

L'attaquant de Séville Wissam Ben Yedder a déclaré dimanche vouloir "savourer" à 27 ans sa première convocation en équipe de France, se disant récompensé de ses efforts après plusieurs années à "travailler dans l'ombre".

"Je vais essayer de donner le maximum et on va essayer de savourer la sélection", a réagi Ben Yedder en zone mixte en marge de la défaite subie par Séville à Leganés dimanche (2-1).

"J'ai beaucoup travaillé dans l'ombre et j'ai voulu donner le maximum. Au final j'ai été récompensé. Il faut continuer à travailler, à progresser, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. J'étais très fier... parce que c'est une vraie fierté, voilà", a-t-il ajouté.

L'ancien Toulousain, à Séville depuis 2016, a connu une semaine de rêve: un doublé mardi contre Manchester United pour qualifier Séville pour les quarts de Ligue des champions; puis une première convocation avec les Bleus jeudi pour deux matches amicaux contre la Colombie au Stade de France puis la Russie à Saint-Pétersbourg (23 et 27 mars).

Et même si le retour sur terre a été difficile dimanche à Leganés, avec une prestation discrète en pointe et une défaite, "WBY" a tout de même délivré une passe décisive sur l'unique but sévillan.

Le Franco-Tunisien, international Espoirs avec les Bleuets, a souligné avoir "toujours cru" en lui-même, y compris la saison dernière lorsqu'il attendait en vain un appel du sélectionneur Didier Deschamps. Et son doublé à Old Trafford mardi est tombé à pic.

"Ces deux buts, c'était un bon moment pour donner la qualification (à Séville). Ça a aussi joué une part dans la sélection, donc je suis content", a dit Ben Yedder, troisième meilleur marqueur français cette saison avec 19 buts.

"Le travail que je fais, voilà le maître-mot, je n'ai pas d'autre mot. Après, c'est le sélectionneur qui fait ses choix, il y a de la concurrence, des joueurs qu'il aime, d'autres qu'il n'aime pas. Bref, j'essaie toujours de donner le maximum", a conclu l'attaquant sévillan.