Balotelli : "Etre capitaine ? Ce serait un signe fort contre le racisme"

L'attaquant de l'équipe d'Italie Mario Balotelli a estimé dimanche que lui donner le brassard de capitaine serait "un signe fort contre le racisme" dans son pays.

"Etre capitaine ne changerait pas grand chose pour moi, mais ce serait un signe fort contre le racisme dans le pays", a déclaré l'avant-centre de la Nazionale et de Nice, à la veille d'un match amical contre les Pays-Bas à Turin.

"Je suis en sélection pour marquer des buts. Pas pour être capitaine. Je peux donner l'exemple même sans le brassard. Mais me le donner pourrait être un signe fort pour tous les immigrés qui verraient quelqu'un comme moi, d'origine africaine, devenir capitaine de l'Italie", a expliqué "Super Mario".

Leonardo Bonucci porte actuellement le brassard, mais en cas d'absence de ce dernier, Balotelli, joueur italien le plus capé après le défenseur de l'AC Milan (27 ans et 14 buts en 34 sélections), hériterait du rôle de capitaine avait indiqué le nouveau sélectionneur Roberto Mancini, qui a déjà côtoyé Balotelli lorsqu'il entrainait l'Inter et Manchester City.

Rappelé par ce dernier après quatre d'absence sous le maillot azzurro, Balotelli a marqué contre l'Arabie Saoudite en match amical fin mai. Lors de cette rencontre, une banderole raciste, "Mon capitaine est de sang italien", avait été déployée.

"C'est compliqué, j'ai subi le racisme quand j'étais plus jeune et aujourd'hui je ne sais pas si c'est du racisme ou de la jalousie", a déploré Balotelli.