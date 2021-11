Ballon d’Or : Lewandowski, Benzema ou Cristiano Ronaldo pour détrôner Messi ? Verdict ce lundi à Paris

Lionel Messi a pour lui la force de l’habitude. Depuis 2008, l’Argentin et "CR7" ont confisqué tous les Ballon d’Or sauf un, en 2018, remporté par le Croate Luka Modric . À 34 ans, Messi n’a pas réussi une grande année avec le FC Barcelone (seulement une Coupe du Roi) et a commencé doucement avec le Paris SG , mais il a enfin guidé l’Argentine vers son premier trophée sous son règne, la Copa America, enlevée chez le grand rival brésilien. Il serait le second joueur du PSG à finir Ballon d’Or, mais le premier à le soulever avec le maillot bleu et rouge. Le Libérien Georges Weah a joué la moitié de 1995 à Paris, mais il a été sacré sous les couleurs de l’ AC Milan .

Karim Benzema, l'un des candidats au Ballon d'Or. © AFP or licensors

Karim Benzema aussi possède la classe et la personnalité d’un lauréat, même s’il n’a remporté ni la Liga ni la Ligue des Champions avec le Real Madrid, et a échoué en 8e de finale avec la France à l’Euro. Sa récente condamnation à un an de prison avec sursis dans l’affaire de la "sextape", un jugement prononcé après la clôture du vote et contre lequel l’attaquant a fait appel, ne plaide pas non plus en sa faveur. Mais, à 33 ans, "Benz" est au sommet de son art, et il a guidé les Bleus vers une victoire en Ligue des nations avec deux buts d’anthologie contre la Belgique (3-2) puis l’Espagne (2-1).