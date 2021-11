Ballon d’Or 2021 : le gros coup de gueule de Cristiano Ronaldo contre le rédacteur en chef de France Football

Cristiano Ronaldo est énervé, très énervé. Ce lundi soir se déroule la cérémonie du Ballon d’Or à Paris au Théâtre du Châtelet. Une cérémonie à laquelle ne se rendra pas le Portugais, furieux contre Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, organisateur de la cérémonie du Ballon d’Or.

"Ronaldo n’a qu’une seule ambition, c’est de prendre sa retraite avec plus de Ballons d’Or que Messi et je le sais parce qu’il me l’a dit", avait déclaré ce samedi dans un entretien à New York Times Pascal Ferré. Des mots qui n’ont visiblement pas plu à CR7.

"Le dénouement d’aujourd’hui explique les déclarations de Pascal Ferré la semaine dernière. Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se mettre en avant et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de la remise d’un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or. Et il a encore menti aujourd’hui en justifiant mon absence du Gala par une prétendue quarantaine qui n’a aucune raison d’exister", a lâché Ronaldo sur Instagram peu avant les résultats du Ballon d’Or.

Je gagne pour moi et pour ceux qui m’aiment, je ne gagne contre personne

"Je souhaite toujours féliciter ceux qui gagnent, dans le respect de l’esprit sportif et du fair-play qui ont guidé ma carrière depuis le début parce que je ne suis jamais contre personne. Je gagne toujours pour moi et pour les clubs que je représente, je gagne pour moi et pour ceux qui m’aiment. Je ne gagne contre personne. La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour l’équipe nationale de mon pays. La plus grande ambition de ma carrière est d’être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom inscrit en lettres d’or dans l’histoire du football mondial", a poursuivi le Portugais avant de conclure : "Je terminerai en disant que je me concentre déjà sur le prochain match de Manchester United et sur tout ce que, avec mes coéquipiers et nos fans, nous pouvons encore réaliser de grandes choses cette saison".

Voilà qui a le mérite d’être clair.