Ballon d’Or 2021 : 7e titre pour Lionel Messi, Kevin De Bruyne 8e, Alexia Putellas sacrée chez les dames

Mais où s’arrêtera-t-il ? Lionel Messi, 34 ans, a remporté ce lundi soir le Ballon d’Or France Football 2021 lors du gala de remise du trophée de meilleur footballeur de l’année au Théâtre du Châtelet à Paris.

Couronné pour la septième fois de sa carrière après ses récompenses en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, la Pulga entre encore un peu plus dans l’histoire du football. Messi, qui a quitté le FC Barcelone lors du mercato estival pour rejoindre le Paris Saint-Germain, a devancé l’autre grand favori au trophée Robert Lewandowski et l'Italien Jorginho. Les Français Karim Benzema, quatrième, et N'Golo Kanté complètent le top 5.

Le jury de 180 journalistes a visiblement préféré le talent naturel de Messi aux nombreux buts inscrits par Lewa avec le Bayern. C’est donc un nouveau coup dur pour le Polonais, qui a déjà été privé du Ballon d’Or l’année dernière après l’annulation du trophée pour cause de pandémie. En guise de consolation, Lewandowski a remporté le trophée du meilleur buteur de l'année... Heureux Lewa?

Si Messi est loin d’avoir réalisé la meilleure année de sa carrière (il n’a remporté que la Coupe du Roi avec le Barça), l’Argentin aura tout de même réussi à décrocher en juillet dernier la Copa America, son premier trophée avec l’Albiceleste.

Pour la première fois depuis 2010, Cristiano Ronaldo ne figure pas sur le podium. L’attaquant de Manchester United, détenteur de 5 Ballons d’Or, a terminé à la 6e place, devant Mohamed Salah.

Côté belge, le Cityzen Kevin De Bruyne s’est emparé de la 8e position du classement du 65e Ballon d'Or. De Bruyne, 30 ans, a livré une saison 2020-2021 pleine avec Manchester City, permettant aux Cityzens de remporter le titre de champion d'Angleterre et d'atteindre la finale de la Ligue des Champions, perdue contre Chelsea en mai dernier.

Autre Belge nominé, Romelu Lukaku a lui terminé à la 12e place. Lukaku, 28 ans, a joué un rôle important dans la conquête du titre de champion d'Italie de l'Inter Milan, le premier depuis 2010, la saison dernière. Il avait inscrit 24 buts en 36 matches de championnat. Jamais un Belge n'a remporté cette distinction. Le meilleur résultat belge est une quatrième place avec Paul Van Himst en 1965 et Wilfried Van Moer en 1980.