Agüero défend Messi et affiche l'ambition de l'Argentine à la Copa America

L'attaquant argentin Sergio Agüero a insisté jeudi sur la motivation et l'amour pour la sélection de son coéquipier et capitaine Lionel Messi, et assuré que l'Albiceleste allait "essayer de ne pas terminer deuxième" de la compétition, après deux finales perdues contre le Chili.

"Nous savons tous l'envie qu'a Leo quand il rejoint la sélection. Le bonheur qu'il transmet est quelque chose de fondamental pour nous car nous savons très bien à quel point il aime la sélection. Et je crois que les gens devraient s'en rendre compte", a déclaré en conférence de presse à Buenos Aires l'attaquant de Manchester City, à quinze jours du début de la Copa America au Brésil.

Lionel Messi a tout gagné avec Barcelone mais beaucoup d'Argentins lui reprochent de ne pas avoir le même rendement avec le maillot argentin. Avec sa sélection, le quintuple ballon d'or a perdu quatre finales: trois de Copa America, dont les deux dernières éditions contre le Chili (2015, 2016) et la finale du Mondial-2014 contre l'Allemagne.

"Personne n'aime perdre et il a été déçu par les défaites (en demi-finale de la Ligue des champions et en finale de la Coupe d'Espagne) mais c'est un grand, il a de l'expérience, il sait que le football est ainsi, joie et tristesse", a-t-il encore dit au sujet du soulier d'or européen.

"Personne n'aime être 2e. Nous en avons l'expérience. Nous allons faire de notre mieux et essayer de ne pas terminer 2e", a promis Sergio Agüero.

La Copa America se disputera au Brésil du 14 juin au 7 juillet. Douze sélections y participent: les dix sud-américaines (Brésil, Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela), ainsi que le Qatar et le Japon, invités.

L'Argentine figure dans le groupe B en compagnie de la Colombie, du Paraguay et du Qatar.

Parmi les 23, les défenseurs German Pezzela (Fiorentina) et Juan Foyth (Tottemham), le milieu Leandro Paredes (PSG), les jeunes attaquants Lautaro Martinez (Inter Milan) et Exequiel Palacios (River Plate) n'étaient pas au Mondial et sont la nouveauté apportée par le sélectionneur Lionel Scaloni.