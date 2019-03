Tielemans : "Tant qu'on se donne à fond, il n'y a pas de problème !"

La Belgique a battu la Russie (3-1) en match de qualifications de l'Euro 2020, jeudi au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Eden Hazard, souverain, a inscrit deux des trois buts belges.

"On l’a vu, tous ceux qui sont appelés en sélection sont prêts pour jouer. C’est une question de mentalité et de concentration. Tant qu’on se donne à fond, il n’y a pas de problème. Ca m’a fait plaisir de rejouer aux côtés de Dendoncker, je pense que ça s’est très bien passé. Je suis aussi très content de ce premier but en sélection. Cette action est magnifique : on récupère le ballon, on essaie vraiment de construire, ça va très vite. Je suis content de finir cette action et surtout de gagner à la fin. Quand je me trouve en bonne position et que je suis libre, j’aime bien tenter ma chance", a précisé Youri Tielemans à notre micro après la partie.

Et le médian des Diables d'ajouter : "L’erreur de Courtois n’a pas installé le doute dans l’équipe. Il est le premier à toujours être présent, il a sauvé l’équipe maintes et maintes fois. On a réglé ça en équipe. Thibaut, c’est Thibaut, c’est le meilleur gardien au monde pour nous. Il fera un arrêt la prochaine fois pour se rattraper."