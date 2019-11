Thorgan Hazard : "Il faut être exigeant avec nous-mêmes, il reste des détails à corriger"

Avec un but de Thorgan et deux d'Eden, la fratrie Hazard a assuré samedi à la Belgique la victoire contre la Russie (4-1) et la première place de son groupe de qualification pour l'Euro 2020.

"Eden et moi avons marqué dans ce match : c’est bien pour nous et pour l’équipe. Ca nous a permis de contrôler, même si on aurait pu faire mieux en deuxième période je trouve. On essaie de faire le job. Sur mon but, merci à Eden pour l’assist ! L’essentiel est fait, on a gagné, on est premier du groupe. Il reste un match mardi pour faire plaisir aux supporters, il s’agira ensuite de bien se préparer pour l’Euro. Ca serait bien de faire le 30/30. A nous d’aller chercher ce record", a expliqué Thorgan Hazard à notre micro.

Et d’ajouter : "Il faut être exigeant avec nous-mêmes. On a un peu levé le pied, on les a laissé faire. Malheureusement, on n’a pas gardé le zéro. Il reste des petits détails à corriger. Nos adversaires pour l’Euro, ils nous connaissent depuis un moment. On a rendu le match facile. On a marqué des beaux buts et on est venu ici avec la bonne mentalité."