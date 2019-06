Thorgan Hazard: "Il fallait tout donner parce qu'après ce sont les vacances"

3-0, le Diables n'ont pas bâclé leur dernier devoir ce mardi soir et peuvent partir en vacances avec l'esprit serein après leur victoire face à l'Ecosse. "Il fallait tout donner parce qu'après ce sont les vacances" confirme Thorgan Hazard. "On va pouvoir bien se reposer. La saison a été longue. On finit tard mais c'est bien, on a fait le principal aujourd'hui en gagnant 3-0. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais c'est bien de terminer sur une victoire."

Les Belges se sont montrés patients pour faire sauter le verrou écossais. Romelu Lukaku a marqué le premier but belge juste avant la mi-temps. "Il fallait marquer pour se rendre le match plus facile. On a marqué un peu tard je trouve. Mais l'essentiel est acquis. Thibaut nous sort deux beaux arrêts, cela nous permet de garder le zéro et c'est important."

"Sur les deux matches, on a montré qu'on avait envie de gagner et de finir le boulot très tôt" assure de son côté Youri Tielemans. "On peut partir tranquillement en vacances et revenir avec de bonnes intentions. L'objectif est rempli sur ces quatre rencontres. Maintenant on va prendre un peu de repos puis on va revenir en septembre avec la rage de vaincre pour terminer le boulot."

Le médian peut aussi se montrer heureux car il bénéficie de beaucoup de temps de jeu avec les Diables rouges depuis 1 an. "Je suis content, je travaille pour cela. J'essaye de me montrer à chaque rassemblement et j’essaye d’aider l'équipe un maximum."