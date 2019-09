Ter Stegen frustré d'être la doublure de Neuer en sélection

Les Pays-Bas punissent l'Allemagne 4-2 à Hambourg - Euro 2020 - Groupe C - 06/09/2019 Battus 3-2 par l'Allemagne à l'aller à Amsterdam, les Pays-Bas ont pris une éclatante revanche vendredi 4-2 à Hambourg, laissan t le suspense intact dans le groupe C des qualifications pour l'Euro-2020, dominé pour l'instant par l'Irlande du Nord. Frenkie De Jong, Jonathan Tah contre son camp, Donyell Malen et Georginio Wijnaldum ont marqué pour les "Oranje", qui ont profité d'une certaine naïveté allemande. Serge Gnabry avait ouvert le score pour l'Allemagne, et Toni Kroos transformé un pénalty. L'Allemagne reste deuxième du groupe avec 9 points en quatre matches, et la Hollande troisième avec six points, mais en trois matches. Les deux favoris ayant partagé les points, le juge de paix pourrait donc être l'Irlande du Nord, actuellement seule en tête avec quatre victoires pour autant de matches (contre l'Estonie et la Biélorussie). Les courageux Irlandais doivent encore rencontrer deux fois l'Allemagne et deux fois les Pays-Bas. Il leur faudra réussir plusieurs exploits pour espérer conserver leur avance.