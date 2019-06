Son avenir à Palace, sa fierté quand Eden signera au Real : Benteke se projette vers l'avenir

Christian Benteke sort d’une saison noire sous les couleurs de Crystal Palace. Diminué par les blessures et auteur d’un seul but toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant d’Aston Villa et de Liverpool aura à cœur de prouver qu’il peut retrouver son meilleur niveau la saison prochaine… et pourquoi pas dès ces deux rencontres que les Diables Rouges vont disputer dans les prochains jours face au Kazakhstan et à l’Ecosse.

"Sportivement et physiquement, je suis déçu de moi, a admis Christian Benteke au micro de la RTBF au moment de tirer le bilan de sa saison. J’aurais pu faire beaucoup mieux. J’ai été miné par les blessures, mais sportivement et physiquement, je ne suis pas très content de moi. Je suis toujours le premier à me remettre en question quand ça ne va pas. Je serai toujours à Crystal Palace la saison prochaine, parce que je suis quelqu’un d’honnête et de franc : Crystal Palace m’a permis de me relancer après Liverpool, et je leur dois quelque chose. J’ai envie de bien finir là-bas avant de penser à partir ailleurs. J’ai aussi envie de prouver que je peux revenir à mon meilleur niveau une fois que je suis fit."

"En équipe nationale, chaque fois que Roberto Martinez m’a donné l’occasion de jouer, j’ai montré que j’étais présent et je lui ai rendu cette confiance sur le terrain, a repris Big Ben. C’est pour ça que j’ai toujours ce crédit en sélection. Avec Eden, on n’a pas de secrets. Tout le monde sait où il a envie de jouer, je n’ai pas besoin de le dire ! Il a envie que cela devienne officiel pour pouvoir partir en vacances avec ses enfants et sa femme après ces deux matches. Je pense que je serai l’un des plus fiers quand il posera son bic sur cette feuille."