La Belgique poursuit ce soir, dans la plus vieille république d’Europe, son parcours qualificatif pour l’Euro 2020. Au programme : un match des extrêmes entre la première et la… dernière équipe du classement FIFA, qui laisse peu de place au suspense.

Pour ce match sans danger, Roberto Martinez fait évidemment confiance à Thibaut Courtois dans les buts. Sa position de n°1 est forcément indiscutable. Devant Courtois, Jan Vertonghen (qui va célébrer ce soir sa 115e cape !) et son compère Toby Alderweireld (6e dans la hiérarchie des sélections) sont partants certains. Pour les accompagner dans le trio central, en l’absence de Vincent Kompany, Roberto Martinez a opté pour Jason Denayer qui revient du diable vauvert et enchaîne les bonnes prestations avec Lyon. Sous Martinez, ses seules prestations remontent à l’automne dernier : une place de titulaire aux Pays-Bas, en amical, et quelques minutes contre l’Islande en Nations League pour suivre.

De Bruyne pour seconder Tielemans

En l’absence d’Axel Witsel, Youri Tielemans est logiquement titularisé par le sélectionneur espagnol. A ses côtés, le maestro et capitaine d'un soir Kevin de Bruyne dans une position où Roberto Martinez aime le voir évoluer. Sur les flancs, Martinez a décidé de profiter de ce match face à un adversaire plus modeste pour relancer Yannick Carrasco. Son alter ego sur le flanc droit sera Thomas Meunier, malgré un faible temps de jeu au PSG.

Un trident offensif inédit

Mais c'est surtout en attaque que Martinez a surpris les observateurs. En l'absence d'Eden Hazard, il a décidé de se passer de Dries Mertens mais aussi de Romelu Lukaku, relégués sur le banc. Le trident offensif sera donc composé de Michy Batshuayi, secondé par Adnan Januzaj et Divock Origi. L'occasion pour tous ces joueurs de marquer des points ce samedi soir.