Saint-Marin - Belgique : les compositions probables (LIVE vidéo dès 20h15)

La Belgique poursuit ce soir, dans la plus vieille république d’Europe, son parcours qualificatif pour l’Euro 2020. Au programme : un match des extrêmes entre la première et la… dernière équipe du classement FIFA, qui laisse peu de place au suspense.

Pour ce match sans danger, Roberto Martinez fera évidemment confiance à Thibaut Courtois dans les buts. Sa position de n°1 est forcément indiscutable. C’est derrière le gardien du Real que la fourmilière s’agite. Simon Mignolet est revenu en Belgique pour asseoir son statut de n°2, et la blessure de Koen Casteels permet à Hendrik Van Crombrugghe de retrouver le groupe comme n°4, derrière Matz Sels. Dans ce secteur, Martinez a l’embarras du choix pour définir sa hiérarchie… des remplaçants.

Devant Courtois, Jan Vertonghen (qui va célébrer ce soir sa 115e cape !) et son compère Toby Alderweireld (6e dans la hiérarchie des sélections) sont partants certains. Pour les accompagner dans le trio central, en l’absence de Vincent Kompany, l’apport de Thomas Vermaelen est toujours le bienvenu, mais le nouveau joueur du Vissel Kobé est aussi talentueux que fragile et on l’imagine mal enchaîner deux matchs en 4 jours. Raison pour laquelle, il ne serait pas surprenant de voir au coup d’envoi Jason Denayer, promu capitaine de Lyon et dont les seules présences sous Martinez remontent à l’automne dernier : une place de titulaire aux Pays-Bas, en amical, et quelques minutes contre l’Islande en Nations League pour suivre.

De Bruyne pour seconder Tielemans

En l’absence d’Axel Witsel, Youri Tielemans fait figure de partant certain pour évoluer devant la défense. Son ancien partenaire d’Anderlecht Leander Dendoncker postulait, mais il est forfait pour ce match (il devrait être rétabli pour l'Ecosse). On devrait donc voir Kevin De Bruyne évoluer dans un rôle que Roberto Martinez aime le voir occuper.

Sur les flancs, une fois n’est pas coutume, les évidences ne sont pas légion et les absences pour blessures de Thorgan Hazard et de Timothy Castagne redistribuent les cartes. Malgré son maigre temps de jeu actuel au PSG, Thomas Meunier semble partant certain pour meubler le flanc droit. A gauche, Yannick Carrasco en profitera peut-être pour entamer son premier match de la campagne… Nacer Chadli pourrait prétendre au poste également, mais son manque de rythme actuel risque de lui être préjudiciable. Dernière option : un joueur moins attendu comme Adnan Januzaj. Leandro Trossard est lui forfait depuis jeudi soir.

La première de Vanaken ?

Enfin, pour meubler l’attaque, derrière Romelu Lukaku et ses 48 buts en sélection (!), on retrouvera Dries Mertens, forcément bien connu des joueurs de Saint-Marin, et un autre joueur qui sera soit De Bruyne si celui-ci ne démarre pas aux côtés de Tielemans, soit, dans le cas inverse (plus probable), Hans Vanaken, en super forme avec Bruges depuis le début de la saison et qui, le cas échéant, célébrerait sa toute première titularisation sous le maillot des Diables Rouges.