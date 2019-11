Russie – Belgique : la première place du groupe en jeu (Live vidéo à 17h25)

Ce sont deux équipes déjà qualifiées pour l’Euro 2020 qui vont s’affronter, ce soir à Saint-Pétersbourg. Enjeu du match : la première place du groupe I et le statut de tête de série pour le tirage au sort du 30 novembre prochain, à Bucarest. La Belgique l’obtiendra si elle ne s’incline pas sur un score de 2-0, ou par plus de deux buts d’écart…

Pour ce match, le plus relevé de la campagne, disputé dans un stade qui laisse aux Diables les souvenirs mitigés d’une défaite contre la France, mais aussi d’une dernière victoire contre l’Angleterre, Thibaut Courtois étrennera sa 79e cap. Parmi les Diables en activité, il arrive à la 8e place des joueurs les plus capés, mais son âge (27 ans) et son statut de gardien devraient, à terme, lui valoir le record absolu. Thibaut Courtois n’aura " que " 36 ans lors de l’Euro… 2028. En attendant, Courtois respire la confiance. Après un début de saison plutôt compliqué au Real Madrid, le gardien de notre équipe nationale vient d’enchaîner 5 clean sheets consécutives en club. En sélection, il n’a concédé qu’un seul but depuis le début de la campagne qualificative pour l’Euro 2020. Aucune des 54 autres nations en lice n’a fait mieux !

Devant Courtois, et pour éviter de devoir résoudre un casse-tête, Roberto Martinez croise les doigts pour pouvoir faire appel à son défenseur le plus expérimenté, Thomas Vermaelen. Capé pour la première fois le 1er mars… 2006 au Luxembourg (en compagnie des Swerts, Van der Heyden et autre Vandenbergh de l’époque), Verminator a célébré ses 34 printemps ce jeudi (le même jour qu’un certain Samuel Umtiti…). Son vécu, son talent, et surtout son pied gauche, viendraient cruellement à manquer si d’aventure il devait déclarer forfait, vu que l’incontournable Jan Vertonghen est blessé. Dans ce cas-là, Martinez devrait opter pour une défense à 3 droitiers : Toby Alderweireld (avec Vertonghen, le seul joueur de champ à totaliser 100% de temps de jeu dans cette campagne, mais également le recordman de passes réussies dans cette campagne (727), tous pays confondus !), Jason Denayer et Dedryck Boyata, même si ces deux derniers ont très peu été utilisés dans cette campagne : un seul match pour Boyata contre la… Russie, un seul match pour Denayer à Saint-Marin. Brandon Mechele reste une possibilité aussi, à moins que Martinez ne tienne absolument à aligner un gaucher, auquel cas, en l’absence de Vermaelen, le néophyte Elias Cobbaut serait le seul postulant. On y croit peu, du moins pour le match en Russie. Vu l’inconstance du joueur dans le seul championnat de Belgique, il serait pour le moins osé de le propulser dans le 11 de base pour le match le plus relevé de la campagne…

Sur les flancs, l’équation est moins complexe. A droite, l’absence de Thomas Meunier offre une place quasi automatique à son concurrent Timothy Castagne (aussi à l’aise d’un côté que de l’autre avec l’Atalanta). A gauche, Yannick Carrasco (164 minutes de jeu et une seule titularisation dans cette campagne) arrive désormais loin derrière les deux principaux prétendants : Thorgan Hazard et Nacer Chadli. Cela devait normalement jouer serré entre les deux hommes, mais l’absence inopinée de l’Anderlechtois clarifie la donne et ouvre la voie (et le couloir gauche) au médian de Dortmund.

L’embarras du choix au milieu

Durant cette campagne, les problèmes de luxe du secteur médian se sont souvent résolus tout seuls. Les absences régulières d’Axel Witsel (3 matchs joués sur 8), et de Kevin De Bruyne (4 fois titulaires) ont entraîné des choix " coulant de source " presque à chaque fois. Même si les dernières titularisations de Hans Vanaken (surtout) et de Dennis Praet n’étaient pas nécessairement attendues. Pour les deux derniers matchs de la campagne, tout le monde est disponible et il sera intéressant de voir quels choix opérera le sélectionneur, tant en termes de joueurs que de positions. Vu l’importance conquise ces derniers mois par Youri Tielemans, tant en équipe nationale qu’en club ou même, plus largement, à l’échelle de la Premier League, on le verrait mal sauter de l’équipe. Et vu qu’Axel Witsel (30 ans, 104 caps) est incontournable à ce poste, une solution plausible serait d’aligner les deux hommes côte à côte, et de faire avancer Kevin De Bruyne d’un cran. Cette articulation-là, avec ces trois hommes-là, n’a été adoptée qu’une seule fois dans cette campagne (à domicile contre l’Ecosse). A Glasgow, KDB avait également joué plus haut (et littéralement crevé l’écran !), mais c’est Leander Dendoncker qui avait relayé Witsel, blessé.

Dans ce jeu de dominos, aligner De Bruyne plus près de l’attaquant aurait pour effet de renvoyer sur le banc Dries Mertens, l’un des rares joueurs à avoir participé à tous les matchs de la campagne (6 fois titulaire, 2 fois monté au jeu), le capitaine Eden Hazard incarnant naturellement la dernière pièce du puzzle. Le… deuxième meilleur buteur de la sélection (30 réalisations) avait inscrit deux des trois buts de la victoire au match aller. Lors de cette campagne, il n’a loupé que le rassemblement de septembre.

Enfin, devant, l’attaque sera incarnée, comme toujours quand il est disponible, par Romelu Lukaku. Big Rom a franchi la barre symbolique des 50 buts en sélection (dont 11 inscrits lors de ses 8 derniers matchs !). Il se souviendra aussi que c’est en Russie, lors d’une invraisemblable escapade à Voronezh un soir d’octobre 2010, qu’il a (doublement) ouvert son compteur buts en équipe nationale. Comme toujours, Michy Batshuayi, Christian Benteke et Divock Origi se tiendront donc disponibles, en réserve de la république…

Une Russie conquérante et libérée

Dans ce groupe (de très faible niveau), la Russie n’aura perdu que 3 points, lors de son tout premier match au Stade Roi Baudouin. Depuis lors, elle a tout gagné, parfois largement, et en ne concédant qu’un seul but en Ecosse.

De sa position d’équipe qualifiée, et la perspective acquise de pouvoir disputer au moins deux de ses matchs de l’Euro à domicile, elle tentera sur le fil de finir première de son groupe et d’ainsi éviter de (probablement) retrouver les Diables Rouges sur son chemin en juin…

Pour ce faire, cette Russie très hétéroclite (qui ne s’appuie plus sur les richesses d’un ou deux clubs phares, mais va piocher ses éléments un peu partout) présente quelques redoutables atouts. A commencer par Artem Dzyuba. Le buteur du Zenit (1m96, 96 kg !) est, avec 9 réalisations, le quatrième meilleur buteur de la campagne qualificative derrière Eran Zahavi (11), Harry Kane (11) et Cristiano Ronaldo (10). Sa présence physique et son sens du but devront être contenus en priorité, sans oublier les infiltrations de la deuxième ligne du plus fin technicien de l’équipe (en l’absence de Denis Cheryshev blessé) : le Monégasque Aleksandr Golovin. Derrière, il a fallu trouver des successeurs aux " anciens " Ignasevitch et Berezutskyi. La relève, incarnée par Georgiy Dzhikya, Andrey Semenov et autre Fedor Kudryashov, manque encore de planches, mais semble prometteuse. Une ligne arrière très peu perméable devant le gardien d’origine brésilienne Guilherme. Sans oublier non plus, en cas de besoin, l’éternel Yuri Zhirkov, 36 ans, dernière incarnation de l’étincelante Russie de l’Euro 2008 (époque Arshavin, Semak, Sytchev, et autre Pavlyoutchenko).