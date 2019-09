Roberto Martinez: - © Tous droits réservés

Roberto Martinez salue la cohésion de l'équipe lors "d'une performance complète" - Belgique -... Roberto Martinez était forcément satisfait à l’issue de la victoire des Diables, 0-4 en Ecosse. Critiqué après la prestation en demi-teinte face à Saint-Marin, le sélectionneur national a répondu en faisant cinq changements ce lundi. Pour une prestation de bien meilleur niveau. "C’est le genre de matches où il ne faut pas seulement montrer ses qualités, ce n’est pas assez. Il faut aussi bien défendre et mettre beaucoup d’intensité, tout en restant très concentré. Pour moi, c’était une performance complète. Il y avait l’envie de la part de toute l’équipe de gagner ce match. Les qualités étaient là et les buts le montrent, mais pas seulement. Le fait de vouloir réaliser une clean-sheet, de travailler les uns pour les autres… c’était une belle performance à l’extérieur." Martinez balaie de la main le fait qu’il aurait voulu faire passer un message à certains, en les titularisant, ou pas. Il voulait avoir un onze constitué des meilleurs joueurs du moment, donc les plus en forme. La qualification est presque acquise pour l’Euro puisqu’il ne faudra plus qu’un point face à Saint-Marin. Comment, dès lors, motiver les joueurs pour les prochaines rencontres ? "Je pense que la Russie réalise de bonnes qualifications, elle a gagné en fin de match ce lundi soir. Nous gardons le défi de terminer en tête du groupe. Nous devons encore jouer en Russie, ce n’est jamais facile. Nous devons avancer étape par étape." Pour conclure, il le confirme, les places seront chères pour être dans la sélection pour l’Euro en 2020, même s’il ne veut pas encore y penser.