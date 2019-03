Roberto Martinez attend 28 joueurs à Tubize ce lundi après-midi

Roberto Martinez a dressé une liste de 28 joueurs convoqués ce lundi après-midi à Tubize pour les deux premières rencontres de qualifications en vue de l'Euro 2020. Kevin De Bruyne (ischios), Axel Witsel (adducteurs) et Vincent Kompany (blessure musculaire) sont indisponibles, blessés à des degrés divers.

Romelu Lukaku est incertain et sa participation à cette campagne est estimée "à du 50-50" par le sélectionneur espagnol de l'équipe nationale qui compte fermement sur la présence de Thomas Vermaelen. L'état de Thomas Meunier, sorti blessé avec le PSG dimanche, sera également étudié avec attention.

Romelu Lukaku, touché au pied lors du duel en Champions League avec Manchester United au PSG il y a dix jours (et sur lequel il avait joué encore à Arsenal le dimanche suivant) a fait l'impasse sur le quart de finale de la Coupe d'Angleterre perdu samedi à Wolverhampton.

Dimanche, la sortie de Thomas Meunier après 36 minutes de jeu contre Marseille a ajouté une nouvelle préoccupation dans l'esprit du sélectionneur.

Mousa Dembélé se ressent aussi de sa cheville, mais Thomas Vermaelen est en fin de processus de rééducation et Roberto Martinez compte sur son expérience. Tenant compte de ces trois absents et de ces trois incertitudes relatives, le sélectionneur a appelé 28 joueurs - avec Christian Benteke et Leandro Trossard de retour - qui connaissent tous déjà la façon de fonctionner des Diables Rouges. "C'est un groupe élargi déjà prêt à pallier les blessures et les suspensions", a justifié Roberto Martinez.

Un groupe désormais orphelin de Marouane Fellaini, qui a pris sa retraite internationale, au moment d'affronter la Russie jeudi (20h45) au Stade Roi Baudouin, puis Chypre dimanche prochain (20h45) à Nicosie, dans une poule I composée aussi de l'Ecosse, du Kazakhstan et de Saint-Marin.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour l'Euro 2020, organisés dans 12 pays. Les quatre derniers tickets seront attribués à l'issue de barrages réservés aux équipes les mieux classées en Ligue des Nations (un barrage par division) qui n'auront pu se qualifier directement.