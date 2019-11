Roberto Martinez: "2019 a été une année fantastique"

Les Diables ont bouclé leur qualification pour l'Euro par une nette victoire ce mardi face à Chypre. Le bilan affiché par les Belges est exceptionnel: 10 victoires, 30 points inscrits, 40 buts marqués. Pour le sélectionneur national, la Belgique de 2019 est plus forte que celle de 2018. "Oui, l'équipe est plus forte qu'il y a un an" explique Roberto Martinez. "L'équipe a développé en groupe une manière de travailler. A chaque rassemblement, l'équipe devient plus forte. Donc je peux dire que l'équipe est plus forte que lors de la Coupe du Monde. On a plus d'options, on a plus de compétition pour les places dans l'équipe. On doit continuer à travailler. On doit faire attention, c'est cela le niveau international. 2019 a été une année fantastique. On a grandi. On est premier au classement FIFA. Et on peut dire que nos qualifications ont été exceptionnelles."

Ce mardi, les Diables ont passé 6 buts à Chypre, malgré un 11 de base complètement inédit. "J'étais très heureux" explique le sélectionneur national. "Aujourd'hui, c'était un match important. Un match de qualification. Nous avons fait 7 changements par rapport au match face à la Russie. Dans les premières minutes, il a fallu trouver les automatismes, se comprendre. Puis on a vu le caractère profond de ce groupe dès que les joueurs ont commencé à jouer ensemble. C'est une performance fantastique. On a 30 points en 10 matches, c'est historique. Les joueurs le méritent."

Parmi les joueurs qui ont obtenu un peu de temps de jeu, Christian Benteke et Yannick Carrasco ont bien presté. "Christian a été impressionnant dans le rectangle. Mais je pense que c'est toute l'équipe qu'il faut féliciter. Kevin de Bruyne et Eden Hazard ont pris leurs responsabilités. Ce ne serait pas honnête de mettre en avant un joueur. L'équipe a bien performé, avec de la complémentarité. Cette équipe grandit."

"J'ai été ravi par Elias Cobbaut" termine Roberto Martinez. "C'était sa première titularisation avec l'équipe nationale. C'est un joueur intéressant pour nous. Il est gaucher, cela équilibre dans la défense. J'ai aussi été ravi de la manière dont l'équipe l'a accueilli."