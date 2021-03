Après leur belle victoire face au Pays de Galles ce mercredi (3-1), les Diables Rouges se déplacent en République tchèque samedi soir dans le cadre de la deuxième journée des qualifications européennes de la Coupe du monde 2022. Cette rencontre est à suivre en direct vidéo et audio dès 20h45.

Menés rapidement au score par les Gallois lors de leur première rencontre, les Belges n’ont pas baissé les bras et sont parvenus à l’emporter grâce aux buts de Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard et Romelu Lukaku. De Bruyne, qui a répondu au but d’ouverture d’Harry Wilson, respire la forme, particulièrement lorsqu’il évolue sous le maillot des Diables. Lors des 8 dernières rencontres disputées avec la Belgique, le joueur de Manchester City a inscrit 5 buts et délivré 9 assists. Du grand art.

Face à la République tchèque, il devra à nouveau réaliser une grande rencontre si les Diables Rouges veulent s’imposer, surtout quand on sait que Roberto Martinez ne pourra pas compter sur ses joueurs évoluant en Bundesliga. En effet, les clubs d’Allemagne ne veulent pas que leur(s) joueurs belges(s) se rendent en République tchèque étant donné que c’est le pays le plus touché en Europe par le coronavirus. La Belgique devra donc se passer, entre autres, de Thorgan Hazard et Thomas Meunier (Dortmund), tous deux décisifs face au Pays de Galles.

Dans l’autre rencontre du groupe E, les futurs adversaires de la Belgique se sont baladés en Estonie (victoire 2-6). Il faudra faire attention au milieu de terrain de West Ham, Tomas Soucek, qui a inscrit 3 buts dans la victoire des siens contre les Estoniens.

42e au classement FIFA, la République tchèque reste sur 3 victoires consécutives (face à l’Israël, la Slovaquie et l’Estonie). Un match qui s’annonce donc compliqué mais en cas de victoire, les Diables Rouges pourraient déjà prendre une belle option sur les qualifications.

►►► À lire aussi : Philippe Albert, exclu contre la Tchéquie en 1993 : "le héros ce jour-là, c'était De Wilde"

►►► À lire aussi : Belgique – République tchèque : Des souvenirs plein la tête