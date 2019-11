Râler ne nous fera pas gagner l’Euro 

"C’est nul de ne pas avoir de stade !", "Ce tirage au sort, c’est du grand n’importe quoi !", "La Belgique ne joue jamais contre de grosses équipes !"… Oui, tout cela est vrai. Mais ne serait-il pas temps de passer à autre chose ? Après tout, cela fait déjà quelques mois qu’on sait que la Belgique n’accueillera pas de match à l’Euro. Et, attention spoiler, je suis au regret d’annoncer que cette génération de Diables dorés ne jouera jamais dans un stade national moderne en Belgique. Le temps de prendre une décision (ce n’est déjà pas gagné d’avance), de choisir un lieu, de désigner un entrepreneur, trop d’eau aura coulé sous les (petits) ponts de nos as du ballon rond. Et puis celles et ceux qui ont eu le bonheur d’avoir des travaux à domicile savent bien que cela prend toujours plus de temps que prévu. Bref, que cette équipe (multiculturelle) montre ce que nos politiques n’ont jamais réussi à faire : la langue parlée, les origines, les divergences de point de vue ne doivent pas interférer dans la réussite d’un projet commun. D’ailleurs ici, au moins, on est certains d’avoir un projet commun. Le but, c’est de gagner, peu importe qu’il y ait plus de wallons ou plus de flamands sur le terrain.

Cette absence de stade, vous le savez, nous oblige à jouer deux fois à l’extérieur dans cet Euro. Contre la Russie à Saint-Pétersbourg et contre le Danemark à Copenhague. Le tirage au sort très (trop) orienté de demain ne servira quasiment à rien pour la Belgique. Oui, c’est nul comme un match sans but, mais tournons la page. On ne va pas non plus pleurer parce que ce tirage manque de suspense. Je n’ai aucun souvenir ému d’une boule, contrairement aux balles. On dit depuis des années que "tout est trop facile" dans les groupes de qualification ou les poules éliminatoires. Voilà un petit peu de piment sauce diable. Oui, la Belgique est un peu défavorisée et son 30/30 en qualif méritait sans doute un peu plus d’égard. Mais ces matchs en territoires ennemis vont la mettre dans la compétition plus rapidement. Et puis ne paniquons pas, seules huit équipes sur vingt-quatre seront éliminées après le premier tour.

Ce tirage orienté nous empêche en outre de tomber dans un groupe de la mort (avec la France et le Portugal par exemple). Il faudra donc encore patienter avant de croiser un gros poisson. Et Roberto Martinez n’est pas encore convaincu de devoir le faire en amical, pour préparer la compétition. A-t-il raison ? Je préférerais, c’est vrai avoir des chics chocs en apéro mais je ne suis pas certain que cela nous ferait gagner les matchs qui comptent. Il faut bien avouer que ces matchs amicaux durent souvent…une mi-temps. La deuxième, avec ses six changements minimum par équipe, ne ressemble parfois à rien. En juin 2015, nos Diables donnaient la leçon aux Bleus au stade de France. Un an plus tard, la France était en finale de l’Euro 2016 pendant que nous étions rentrés trop tôt à la maison.



Je pense d’ailleurs qu’il est plus important que les cadres des Diables vivent un maximum de matchs à haute tension avec leur club d’ici juin plutôt que de vouloir à tout prix un match amical entre la Belgique et un autre favori. Peu de Diables actuels ont vécu des grands moments en Ligue des Champions. Carrasco et Origi, loin d’être des Diables titulaires, sont d’ailleurs les seuls à avoir marqué en finale. Pourtant, c’est là qu’ils vont apprendre. C’est là qu’ils vont progresser mentalement. C’est là qu’ils vont gérer le stress de ces gros rendez-vous. Notre équipe nationale se nourrira ensuite de ces expériences. Car c’est là qu’elle a un peu coincé en 2014, 2016 et 2018. Gagner, ça s’apprend.



Et si cet Euro éparpillé semble bizarre, la scène finale londonienne aura de l’aura. Soulever une coupe à Wembley, plusieurs Diables savent ce que c’est. C’est aussi là que notre sélectionneur national a remporté son unique trophée d’entraîneur. De quoi partir à l’Euro avec le sourire. Et d’en revenir avec le Graal, oubliant pourquoi, aujourd’hui, on râle.