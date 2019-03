Que faire au retour des "titulaires" ? Nos footeux se mouillent

Les Diables Rouges ont assuré l'essentiel dimanche à Chypre. Une petite victoire 0-2 qui vient s'ajouter au succès conquis face à la Russie. Et ce sentiment heureux que les absences de Witsel, Lukaku, De Bruyne, Meunier, sont finalement passées inaperçues.

"Et pourtant au retour de ceux que vous citez, Roberto Martinez n'aura pas d'autres choix que de les aligner de nouveau, affirme Philippe Albert, notre consultant. Mais il est intéressant de voir que les remplaçants ont fait le job dans ces 2 matches. Vous savez, la France, l'Allemagne ou l'Italie sont confrontées à ce genre de problème de luxe. C'est le cas de toutes les grandes équipes..."

Rodrigo Beenkens poursuit dans le même sens : "Je pense effectivement que ces quatre joueurs seront titulaires quand ils reviendront. Mais attention toute de même à ne pas établir une hiérarchie trop claire. Je pense notamment que Youri Tielemans a marqué pas mal de points. Déjà avant ces deux matches, le coach l'aimait beaucoup. Lui il pourrait rester dans l'équipe. Cela pourrait permettre à Roberto Martinez de revenir à son idée initiale. Mettre De Bruyne et Hazard derrière l'attaquant de pointe. Eden va très souvent chercher Tielemans... Thorgan a aussi marqué beaucoup de points. Au retour des cadres, je garderais Thorgan et Youri."

Manuel Jous tient un propos similaire. "Tielemans me semble devenu incontournable en sélection, il vient d’enchaîner les 9 derniers matchs des Diables comme titulaire. Il sera difficile de le sortir de l’équipe. Une solution serait de l’associer à Witsel et de faire avancer De Bruyne d’un cran, à la place de Mertens, assez décevant. Sur les flancs, Meunier reprendra sa place à droite quand il redeviendra disponible. En revanche, je pense que Thorgan Hazard a fait son trou à gauche. Sa complémentarité naturelle avec son frère constitue un argument supplémentaire pour l’y aligner."

Sans s'être concertés, nos footeux partagent tous un sentiment unanime. "J'adore Youri Tielemans. Ce n'est plus un joueur d'avenir, abonde Vincent Langendries. Il est juste dans tout ce qu'il fait. Surtout quand il est porté vers l'avant... Je sais que quand De Bruyne et Witsel reviendront ils retrouveront leur place. Mais Youri s'est montré. Et Martinez l'adore. Youri n'est pas un joueur "B" mais un joueur 1 bis. Thorgan Hazard (que j'adore beaucoup aussi), Michy et Castagne ont dans une moindre mesure marqué des points aussi. Mais dans une moindre mesure."

Eby Brouzakis revient lui sur la pertinence du choix posé, avant la Coupe du Monde, par Roberto Martinez. "Il a pris le parti de laisser Nainggolan au pays. Pour lui préférer Youri. Certains avaient craint le pire, un début de révolte... On a parfois l'impression que c'est facile de coacher les Diables tant il sont forts. Or quand il a fallu trancher, Martinez l'a fait. Et aujourd'hui, Roberto Martinez prouve qu'il savait ce qu'il faisait. Plus personne ne parle de Radja. Dans l'équilibre général d'une équipe, Youri Tielemans fait du bien. Il doit pour moi rester dans l'équipe. Il reçoit beaucoup de confiance de la part du coach. Et il ne déçoit jamais. A gauche, Thorgan Hazard a très clairement pris le dessus sur Carrasco."