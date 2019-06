Quatre choses à savoir sur l'Ecosse

La Croix de Saint-André, le symbole national

Saint-Andrew est le saint patron de l’Ecosse depuis plus de mille ans.

Le St Andrew’s Day est fêté chaque année, le 30 novembre. C’est un jour férié.

Le drapeau bleu avec une croix blanche en diagonale est considéré comme le plus ancien drapeau d’Europe. Pourquoi cette croix diagonale en forme de croix ? Parce que Saint-André aurait été condamné à mort par crucifixion par les Romains mais il demanda à être crucifié sur une croix en diagonale car il ne pensait pas être digne de mourir de la même façon que Jésus.

The Tartan Football Team

Les Écossais vivent au rythme des cornemuses, des danses joviales, des chants chaleureux et souvent bruyants. Leur équipe de football s’appelle The Tartan Football Team. Originaire des Highlands et mentionné pour la première fois en Ecosse en 1538, le tartan est un tissu formé de rayures horizontales et verticales de différentes couleurs sur un fond coloré. Il est utilisé dans les collections de mode, pour fabriquer des cravates, des nœuds paillons, des chaussures, des pantalons et surtout les fameux kilts. Habit historique qui a résisté à l’épreuve du temps, le kilt est bien plus qu’une jupe. Il est aujourd’hui souvent porté lors des mariages et des jeux des Highlands (avec notamment le fameux lancer de tronc !) par les athlètes et les spectateurs. Porté autour de la taille, il est accompagné d’un sporran (mot gaélique qui signifie porte-monnaie).

La Tartan Army (c’est le nom des supporters) s’est déplacée en masse à Bruxelles. On attend entre 3500 et 4000 Écossais dans les gradins… plus l’épouse et l’adjoint du sélectionneur des Diables Rouges, tous deux également écossais !

Mc, dérivé de la forme ancestrale Macc qui signifie “fils”

Vous entendrez ou lirez les noms de Mc Lean, Mc Ginn, Mc Gregor, Mc Kenna, Mc Tominay. Mac est un préfixe dont l’abréviation est Mc, un nom commun associé couramment à de nombreux noms de famille d’origine écossaise ou irlandaise qui signifie “fils de” dans les langues gaéliques.

L’Euro 2020 : 22 ans que L’Ecosse attend cela

Steve Clarke est le troisième sélectionneur écossais en un an et demi. La Belgique en est à son deuxième en sept ans.

L’Ecosse n’a plus participé à un seul tournoi international depuis la Coupe du Monde 1998 en France, cela fait plus de vingt ans. Elle avait réussi l’exploit de se qualifier pour cinq Coupes du Monde consécutives, de 1974 à 1998. D’abord du temps des Billy Bremner, Peter Lorimer et Joe Jordan, stars du grand Leeds United. En 1978 et 1982, sous Jack Stein avec les Kenny Dalglish, Archie Gemmil et Alan Hansen. L’ère de Andy Roxburgh avec Strachan et Archibald précéda celle de Craig Brown avec Leighton et Collins.

Par rapport à l’équipe alignée par Mc Leish en match amical au mois de septembre dernier (victoire de la Belgique 0-4), au moins cinq joueurs ont disparu de la circulation. De son côté, l’équipe belge de ce soir devrait être plus forte qu’il y a neuf mois. Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Toby Alderweireld n’étaient pas là à Hampden Park.

Enfin, si on regarde la composition des équipes lors du dernier Belgique – Ecosse du 16 octobre 2012, il n’y a aujourd’hui plus un seul Écossais de l’époque ! Chez les Diables, seuls Fellaini, Defour, Lombaerts et Van Buyten ne sont plus là. Ce soir, ce sera un peu le changement contre la continuité.