Prosinecki quitte son poste de sélectionneur de la Bosnie

Italie - Bosnie : 2-1 - Euro 2020 - Groupe J - 11/06/2019 Parfois secouée par la Bosnie-Herzégovine, l'Italie s'en est remise à ses petits formats Lorenzo Insigne et Marco Verratti pour s'imposer 2-1 mardi à Turin et faire un pas de plus vers la qualification pour l'Euro-2020. Quatre victoires en quatre matches: l'Italie de Roberto Mancini fonce vers l'Euro itinérant et ses principales rivales supposées, la Bosnie et la Grèce, battue à domicile mardi par l'Arménie (3-2), sont décrochées. Finalement, l'adversaire N.1 de l'Italie dans le groupe J s'avère être la Finlande, deuxième à trois points alors que la Grèce et la Bosnie comptent déjà huit longueurs de retard.