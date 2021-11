Mondial 2022 : l’Italie sous pression en Irlande du Nord… terre jamais conquise et théâtre de l’échec de '58

L’Italie est sous pression ce lundi soir à Belfast face à l’Irlande du Nord. Les champions d’Europe n’ont pas vraiment le choix. Ils doivent gagner et marquer autant de buts que possible s’ils veulent rester devant la Suisse au classement du groupe C et ainsi valider leur ticket pour la Coupe du monde au Qatar 2022.

Les deux équipes comptent toutes les deux 15 points mais l’Italie mène en termes de différence de buts (+11 VS +9). Le duel à distance avec les Helvètes, opposés à la Bulgarie, est plus que jamais délicat.

D’autant plus que l’Italie n’a jamais remporté le moindre match en Irlande du Nord. En 10 confrontations, la 'Nazionale' a décroché 7 victoires, toutes obtenues à domicile. En Irlande du Nord, modeste pays du football, les 'Azzurri' n’ont jamais gagné récoltant deux partages (2-2 en 1957 et 0-0 en 2010) et une défaite (2-1 en 1958).

Cette défaite à Belfast restera sans doute l’une des pages les plus noires de l’histoire de l’équipe nationale italienne.