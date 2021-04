Mehdi Bayat : "On veut travailler avec un entraîneur qui est en phase avec les méthodes actuelles"

Mehdi Bayat l’avait promis, il a donné une conférence de presse via les réseaux sociaux de Charleroi. Morceaux choisis :

Sur la fin de la collaboration avec Karim Belhocine :

"J’aime les principes de stabilité et ils font partie de la conduite du club. C’est ce que j’ai appris sur mes années où je me suis formé comme dirigeant. Karim n’a pas été licencié. Il a eu une discussion avec moi, on a fait le bilan et on en est arrivé tous les deux à la logique qu’il fallait se séparer d’un commun accord. Il ne faut pas oublier que Karim nous a permis d’atteindre des records à Charleroi et il mérite le respect pour tout ce qu’il a donné au club."

Sur les nombreux prêts cette saison et sur le bilan des deux derniers mercatos :

"On était dans la continuité d’une saison exceptionnelle où on finit 3e et on commence avec presque le même noyau, mais on a dû faire face à pas mal de blessures. Il faut donc analyser les situations. Je ne pense pas que le bilan est un échec, mais c’est plutôt un échec sur le plan sportif. Je reste persuadé que cet été, le mercato a été fait comme on devait le faire. Et en janvier on a dû faire face à des situations de blessures et la raison de l’échec c’est qu’il n’y a pas eu de retour sur un effet de points.

Sur les ambitions de Charleroi :

"Lorsque l’on fait l’analyse depuis la reprise du club, on est devenu un club qui a une obligation d’avoir des résultats. Donc on va devoir être ambitieux et faire un recrutement qui va nous permettre de lutter pour le haut du classement et on va devoir rester dans la moyenne qui était la nôtre, excepté cette saison. On a été quatre fois en PO1 et on a gagné deux fois les PO2. On va recruter, mais sans doute plus sur le modèle de ces dernières années, c’est-à-dire des joueurs pas connus ou reconnus sur le marché belge et qui vont apporter à Charleroi. La volonté des supporters n’est pas toujours d’avoir des noms, mais d’avoir des gens qui ont les valeurs de Charleroi."

Sur le nouveau coach :

"J’ai reçu déjà des CV de coaches qui ont envie de travailler avec un club stable et qui est capable de travailler sur le temps. Cela aura un impact sur le choix, car on ne prend pas de décision sous l’émotion. Nous avons envie de développer un plan sportif et stratégique qui va tourner sur comment faire évoluer notre noyau et comment créer un pont avec notre école des jeunes. On veut travailler avec un entraîneur qui est en phase avec les méthodes actuelles, comme les datas, afin de mettre une architecture, comme celle mise en place à la fédération par Roberto Martinez. On veut avoir une structure autour de nos joueurs afin de pérenniser notre vision et si un jour on se sépare du coach, on doit pouvoir continuer dans cette vision. Pourquoi pas donc aller vers un entraîneur plus jeune, du style de ce qu’on voit de plus en plus dans les autres pays européens. Mais on peut aussi aller chercher l’expérience."

Sur les jeunes :

"J’espère avoir plus de jeunes car on investit dans notre centre à Marcinelles. L’arrivée de Christophe Dessy va servir. Il faut passer le palier tout en étant conscient qu’il faut du temps. Ça fait quelques années que l’on investit et on peut voir quelques jeunes qui arrivent. Et l’objectif est de pouvoir faire en sorte que notre centre intègre un ou deux jeunes chaque année et qu’ils puissent devenir des titulaires."

Le stade :

"Il avance bien, les architectes avancent sur le permis du stade. On connaît le site, à Marchienne au pont. Les architectes ont toutes les informations pour le créer. Le stade sera multifonctionnel et doit pouvoir nous permettre d’avoir des events en plus des matches de Charleroi. Il est difficile de communiquer avant d’avoir eu le permis accordé. On veut, avec le budget de 63 millions d’euros de budget, faire un très beau stade et que l’ambiance soit chaleureuse avec notamment un mur à l’allemande pour la T4 pour que les supporters jouent leur rôle de 12e homme."

Sur les finances du club :

"On a la chance d’être l’un des rares clubs en Belgique à dégager un bénéfice sur cette année Covid. Si on regarde le chiffre d’affaires et le bénéfice, le club est le plus rentable depuis 6 ans en Belgique. On dégage des bénéfices qui sont reversés dans les fonds propres du club. Depuis 2012 et la reprise, on n’a pas versé un euro de dividendes aux actionnaires."