Mauvaise chute de Louis van Gaal, en fauteuil roulant avant Pays-Bas - Norvège

À l'avant-veille du match de qualification décisif de l'équipe des Pays-Bas contre la Norvège, le sélectionneur national néerlandais Louis van Gaal s'est blessé à la hanche. L'entraîneur, âgé de 70 ans, est arrivé ce lundi sur le terrain d'entraînement de Zeist dans une voiturette de golf. Selon un porte-parole de la fédération (KNVB), Van Gaal a glissé dimanche soir alors qu'il garait son vélo près de l'hôtel des joueurs.

"Louis ne peut pas marcher et se déplace en fauteuil roulant. Il veut tout faire pour être présent au match de mardi", a déclaré le porte-parole. Il n'a pas voulu dire quoi que ce soit sur le diagnostic. Van Gaal, qui a une hanche artificielle depuis 2012, s'expliquera plus tard ce lundi lors de la conférence de presse. Il ne sera pas présent au centre d'entraînement de la KNVB comme d'habitude, mais s'adressera à la presse depuis l'hôtel des joueurs via une liaison vidéo.

L'entraîneur adjoint Henk Fraser a conduit Van Gaal dans une voiturette de golf jusqu'au terrain d'entraînement, où les joueurs avaient déjà commencé leur échauffement sous la direction de Danny Blind. Fraser s'est assuré que Van Gaal puisse suivre l'entraînement des internationaux de près.

Les Oranje vont accueillir la Norvège mardi dans le stade du Kuip vide de tout spectateur, en raison des mesures contre le coronavirus imposées par le gouvernement. L'équipe de Van Gaal possède une avance de deux points au classement sur les Norvégiens et les Turcs. Une victoire garantira sa qualification. Un match nul la garantirait très probablement, car sa différence de buts est bien meilleure que celle de la Turquie. En cas de défaite contre la Norvège, les Pays-Bas pourraient terminer à la troisième place et ainsi manquer la Coupe du monde.