Martinez : "Je ne peux être que satisfait de cette performance collective"

Une équipe belge inédite, car décimée par de nombreuses blessures, a fait le boulot en dominant la Russie (3-1), avec deux buts d'Eden Hazard, en match de qualification pour l'Euro 2020, ce jeudi à Bruxelles.

"En première mi-temps, on voulait peut-être marquer un peu trop rapidement. Quand on perd la balle contre ce genre d’équipes, on peut être blessé en contre-attaque. La façon dont nous avons géré en deuxième période, c’était bien. On a gardé le ballon, on a pénétré et on a essayé de marquer quand il le fallait. On a simplement laissé un tir à distance à l’adversaire. On avait beaucoup de nouveaux visages dans l’équipe, avec moins d’expérience que d’habitude donc, je trouve que ce que j’ai vu est une bonne nouvelle. La performance des médians aujourd’hui, c’est un message pour le foot belge. Il faut partir à l’étranger quand c’est le moment de le faire. Vous avez vu aujourd’hui qu’ils ont progressé petit à petit. Ils étaient prêts pour passer ce cap. On a beaucoup de jeunes talents. Je pense que c’est mieux de se développer en Belgique et de ne pas partir trop tôt. C’est l’expérience vécue par les quatre milieux de terrain alignés ce soir par exemple", a énuméré Roberto Martinez.

L'entraineur de notre équipe nationale a aussi insisté sur le rôle d'Eden Hazard, double buteur mais pas uniquement : "Eden est un footballeur exceptionnel à regarder. J’ai aussi noté son investissement lorsqu’on perdait le ballon. Il a montré l’exemple, en gardant l’organisation dans cette équipe. On a tout donné, on a vraiment fonctionné en équipe. Eden a beaucoup travaillé, comme Dries Mertens ou Michy Batshuayi. Les deux flancs ont aussi fait tout ce qu’il fallait. Il y a eu l’erreur de Thibaut Courtois, mais ça arrive. Il reste le numéro 1 au monde à mes yeux. Je ne peux être que satisfait de cette performance collective."