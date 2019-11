Les chiffres des Diables Rouges avant Russie-Belgique

1 Carrasco ne s’est retrouvé qu’une seule fois dans le onze de base lors de ces éliminatoires. Yannick est monté à cinq reprises en fin de match et est resté sur le banc contre le Kazakhstan et…la Russie.

2 Jan Vertonghen forfait, ils ne sont plus que deux à compter 100 % de temps de jeu dans cette campagne qualificative: Thibaut Courtois et Toby Alderweireld. Ils ont disputé huit matches complets, soit 720 minutes.

3 Kevin De Bruyne et Eden Hazard vont être alignés ensemble…pour la troisième fois seulement lors de ces qualifications. Ce fut le cas contre le Kazakhstan et l’Ecosse (3-0, les deux fois). Ce sera donc une grande première en déplacement lors de ces éliminatoires !

4 Le nombre de joueurs anderlechtois convoqués par Roberto Martinez. Il faut remonter à plus de dix ans pour retrouver autant de joueurs bruxellois dans le noyau de l’équipe nationale. Un fameux paradoxe quand on sait que 2019 est la plus mauvaise année du Sporting d’Anderlecht depuis plus de cinquante ans !

5 Des 29 joueurs appelés par Martinez n’ont pas encore joué avec les Diables Rouges: les gardiens Matz Sels et Hendrik Van Crombrugge, Léandro Trossard, Maxime Lestienne et Elias Cobbaut.

6 ans que Jan Vertonghen n’avait plus raté un match qualificatif pour l’Euro ou la Coupe du Monde.

7 des 14 joueurs qui ont foulé la pelouse du stade Roi Baudouin le 21 mars dernier (victoire belge 3-1) ne sont pas dans la sélection russe pour le match de demain. Il s’agit du défenseur Nababkin, des milieux de terrain Golovin, Kuzyaev et Anton Miranchuk et des attaquants Chalov et Smolov mais surtout de Denis Cheryshev (5 buts et 3 passes décisives), blessé, et jusqu’ici le seul joueur à avoir marqué contre la Belgique dans ce tournoi.

8 Le nombre de joueurs évoluant dans le championnat belge retenus par le coach national.

9 Le nombre de buts inscrits par l’attaquant Artem Dziuba (dont quatre contre Saint-Marin). C’est trois de plus que Romelu Lukaku mais le belge n’a joué que la moitié des matches. Avec également 5 passes décisives, Dziuba (qui a raté un pénalty) a donc un pied dans 14 des 27 buts russes. C’est plus que 50 %.

12 Le nombre de fois où Guilherme, le gardien d’origine brésilienne, a défendu les buts de l’équipe russe. Il n’a concédé que 6 buts (4 dans cette phase qualificative…dont 3 à Bruxelles).

13 Le nombre de buteurs belges différents depuis le début de la campagne qualificative: Lukaku (6), Batshuayi (4), Eden Hazard (3), De Bruyne, Mertens, Chadli, Tielemans, Alderweireld et Castagne (2), Meunier, Vermaelen, Benteke et Verschaeren (1). Qui sera le prochain ?

30 Le nombre de buts inscrits par les Diables Rouges jusqu’ici. Dix-huit à domicile et douze en déplacement.

37 La Russie occupe en ce moment la 37e place au ranking FIFA (toujours dominé par la Belgique), juste derrière la République d’Irlande et devant l’Algérie.

54 Romelu Lukaku n’a joué que quatre des huit premiers matches qualificatifs pour un maigre total de 328 minutes disputées. L’attaquant de l’Inter a marqué six fois, soit un but toutes les 54 minutes. Michy Batshuayi compte un peu plus de temps de jeu que Lukaku (365 minutes). Il a marqué quatre fois, soit un but toutes les 91 minutes.

107 Le nombre de secondes disputées par Brandon Mechele avec le maillot des Diables Rouges au Kazakhstan. A ce jour, jamais un joueur belge n’a joué aussi peu de temps en équipe nationale. Un record jusque-là détenu par Joris Van Hout (2 minutes 56 secondes) qui évoluait alors au Borussia Mönchengladbach.

117 Le nombre de minutes disputées (toutes au Stade Roi Baudouin) par Vincent Kompany lors de cette campagne qualificative.

180 Le nombre de matches joués par Axel Witsel avec le maillot du Zenit Saint-Petersbourg (22 buts et 14 passes décisives) pendant un peu plus de quatre ans passés dans la ville qui accueille les Diables samedi.

704 Le nombre de minutes invincibilité de Thibaut Courtois. Depuis la 16e minute du match Belgique-Russie et le but de Cheryshev…sur une erreur de notre gardien.