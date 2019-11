Les chiffres des Diables Rouges avant Belgique - Chypre

0 C’est la différence de buts des Chypriotes dans le groupe I : 14 buts marqués et 14 buts encaissés.

1 Thomas Vermaelen est le seul de tous les défenseurs belges à avoir pris un carton en neuf matches disputés par les Diables. C’était en Ecosse.

2 L’île de Chypre est divisée en deux. L’État de Chypre du Nord, on y parle le turc et on transige en Lires Turques et la République de Chypre, qui occupe la partie méridionale et fait partie de l’Union Européenne. On y parle le grec et on transige en Euro. Entre les deux États se situe la Ligne Verte, une zone démilitarisée contrôlée par les casques bleus de L’ONU. Les deux États ont la même capitale, Nicosie, également coupée en deux par la ligne verte.

4 Lors de cette campagne qualificative, la Belgique a trouvé le chemin des filets à quatre reprises dans le premier quart d’heure (9e à Glasgow, 10e à Nicosie, 11e contre le Kazakhstan et 14e contre la Russie). Les Diables se sont aussi vite mis à l’abri à Saint-Petersbourg (19e) et à Noursoultan (21e). C’est contre l’Ecosse (dans le temps additionnel) et étonnement les deux fois contre Saint-Marin (28e et 43e) que le premier but des Belges a mis le plus de temps à tomber.

5 Le nombre de buts inscrits jusqu’ici par Éden Hazard contre Chypre. Lukaku a marqué trois fois et Batshuayi deux fois contre les Chypriotes.

6 La Belgique affronte Chypre pour la sixième fois en quatre ans et demi ! Son bilan : 5 victoires, 15 buts marqués et aucun encaissé. Les deux précédentes confrontations à Bruxelles se sont soldées sur des scores de 4-0 et 5-0.

7 En marquant samedi à Saint-Petersbourg, Romelu Lukaku a égalé le record de Nico Claesen, auteur de 7 buts en phase qualificative du championnat d’Europe 1988. S’il marque demain, Lukaku battra donc ce record belge.

8 Toby Alderweireld a reçu 8 cartons jaunes en 97 matches en équipe nationale, ce qui en fait un des défenseurs les plus "propres" du monde.

9 Samedi, la Belgique a signé une neuvième victoire consécutive. Le record appartient à l’Espagne qui aligna 15 succès entre 2008 et 2009.

10 Lors du match aller à Nicosie, Chypre n’a tenu que dix minutes avant d’être mené et battu 0-2. Le score était acquis à la 18e. Sur les deux matches cumulés, ce sont les Saint-Marinais qui ont résisté le plus longtemps : 71 minutes ! Les Écossais ont tenu 54', les Russes 52 et les Kazakhs 32. La Belgique n’a jamais été menée.

11 Ensemble, sur la pelouse avec le maillot des Diables Rouges, Éden et Thorgan Hazard ont inscrit 11 buts. Seuls les frères Pierre et Raymond Braine ont fait mieux (20 buts) entre 1925 et 1930.

14 Le nombre de buteurs belges différents au cours de ces éliminatoires. Lukaku (7), Eden Hazard (5), Batshuayi (4), De Bruyne, Mertens, Chadli, Tielemans, Alderweireld, Castagne (2), Thorgan Hazard, Benteke, Verschaeren, Meunier, Vermaelen… et Brolli (Saint-Marin) se partagent les 34 buts des Diables Rouges.

26 Thorgan Hazard pourrait fêter demain soir sa 26e cap, soit autant que deux prestigieux arrières gauches belges : Maurice Martens et Philippe Léonard.

30 Dix victoires consécutives, 30 points sur 30, tel est l’ultime objectif des Diables Rouges. Un exploit réussi jusqu’à présent par six nations : la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre, les Pays-Bas et la République Tchèque.

32 Les Belges possèdent la meilleure défense d’Europe (2 buts encaissés) et la meilleure différence de but : +32… comme le préfixe téléphonique de la Belgique !

35 Roberto Martinez a convoqué 35 joueurs au cours de cette campagne qualificative. Outre les gardiens Mignolet, Casteels, Sels, Van Crombrugge et Teunckens, ils ne sont que trois à ne pas (encore) avoir eu de temps de jeu : Trossard, Lestienne et Cobbaut.

36 Le nombre total de buts inscrits par les frères Hazard en équipe nationale (32 pour Éden et 4 pour Thorgan). Ils ne sont plus qu’à un petit but des célèbres frères brésiliens Socrates et Rai. Le record mondial est détenu par les anglais Bobby et Jacky Charlton : 55 buts.

80 Thibaut Courtois devrait fêter sa 80e cap demain soir. À propos de chiffres ronds, Chadli attend sa 60e et Carrasco sa 40e.

93 La place de Chypre au ranking FIFA, juste derrière la République du Congo et devant le Kirghizistan.

99 Simon Mignolet n’a joué que deux matches officiels avec les Diables depuis octobre 2011 mais il sera pour la 99e fois sur la feuille de match. Ils ne sont que sept (aucun gardien de but) à avoir fait mieux dans l’histoire du football belge. Aligné 22 fois, il va donc s’asseoir sur le banc pour la 77e fois. Un record.

130 Éden (105) et Thorgan (25) totalisent ensemble 130 caps. Le record à battre est celui des frères Kolo et Yaya Touré qui ont porté 221 fois le maillot de la Côte d’Ivoire.

9 251 En km² la superficie de Chypre. Grande comme la Corse, elle est la troisième île de la Méditerranée, après la Sicile et la Sardaigne.

918 000 Le nombre d’habitants recensés à Chypre. C’est moins de 10% de la population belge.