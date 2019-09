Le spectaculaire entrainement de l'équipe nationale espagnole - © Tous droits réservés

Le spectaculaire entrainement de l'équipe nationale espagnole - Euro 2020 - 06/09/2019 L'Espagne s'est imposée 1-2 face à la Roumanie ce jeudi soir dans le groupe F des qualifications à l'Euro 2020 de football. L'équipe s'est préparée à Bucarest et la Fédération espagnole a mis en ligne ce jeudi une vidéo montrant un moment plus décontracté, lors du dernier entraînement, où plusieurs joueurs ont rivalisé de précision pour enchaîner les longues transversales et les contrôles, sans que le ballon ne touche le sol.