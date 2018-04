Le sélectionneur de la Lettonie limogé après sa défaite contre Gibraltar

Aleksandrs Starkovs, 62 ans, n'est plus le sélectionneur national de football de la Lettonie. Il a été remercié neuf jours après la défaite de son équipe (FIFA 131) en match amical 1-0 face à Gibraltar (FIFA 206 en dernier ex-aequo) en match amical.

La fédération lettone a pris cette décision lors de sa réunion à Riga.

Gibraltar a remporté la 2e victoire de son histoire le 25 mars contre la Lettonie. La première, 0-1 à Malte, remontait à 2014 alors qu'elle n'était pas encore affiliée à la FIFA survenue en 2016.

Starkovs avait débuté son 3e terme à la tête de la sélection nationale en avril 2017. Il avait déjà occupé le poste entre 2001 et 2004 et entre 2007 et 2013. L'objectif était la qualification pour l'Euro 2020.

"J'espère que cette décision sera bénéfique au football letton", a été la première réaction de Starkovs après son renvoi.

Le nom de son successeur n'est pas encore connu.