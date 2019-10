Le Premier ministre bulgare appelle à la démission du président de la Fédération après les cris racistes

Le premier ministre bulgare Boïko Borissov a réclamé mardi la "démission immédiate" du président de la fédération bulgare de football Borislav Mikhailov, après les cris racistes ayant perturbé lundi le match de qualification à l'Euro-2020 entre la Bulgarie et l'Angleterre.

"Il est inadmissible que la Bulgarie, l'un des pays les plus tolérants du monde soit associée au racisme et à la xénophobie, alors que des personnes d'ethnies et de religions différentes y vivent ensemble en paix", a écrit sur sa page Facebook le chef du gouvernement suite à cette rencontre perdue par son pays (0-6).

"Le gouvernement a beaucoup fait au cours des quatre dernières années pour développer le football bulgare", a de son côté déclaré le ministre des Sports, Krasen Kralev.

"Mais à cause des mauvais résultats et des récents événements, le Premier ministre m'a demandé de suspendre tous les liens avec la fédération, y compris sur le plan financier, jusqu'à ce que Borislav Mikhailov ait démissionné".

Mikhailov, 56 ans, qui détient le record des sélections en équipe de Bulgarie avec 102 capes, est président de l'association nationale depuis 2005. La Bulgarie ne s'est qualifiée à aucun tournoi majeur depuis. Il est aussi le père de l'ancien gardien de Twente Enschede Nikolai Mikhailov.

Lundi, M. Mikhailov n'avait pas réagi à la défaite, ni dénoncé les chants racistes ou les gestes nazis qui avaient émaillé la rencontre, quittant le stade avant la fin du match.

Une frange du public présent dans le stade Vassil-Levski à Sofia s'en est pris verbalement aux joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre: le défenseur Tyrone Mings et les attaquants Marcus Rashford et Raheem Sterling.