Le coup du scorpion sensationnel d’un international danois à l’entraînement (vidéo)

Parfois en foot, il y a des joueurs et joueuses qui gardent tout pour les matches, et d’autres qui brillent déjà à l’entraînement. Thomas Delaney fait partie de ce deuxième groupe.

Alors que l’équipe nationale danoise prépare actuellement son match de qualification pour la Coupe du Monde 2022, ce sera ce mercredi contre l’Autriche, le joueur du Borussia Dortmund s’est offert un coup du scorpion, rendu célèbre par René Higuita, qui a laissé ses coéquipiers bouche bée.

Lors d’un exercice devant le but, Delaney a d’abord tenté un tir de l’intérieur du pied gauche, avant de voir la balle revenir vers lui et de tenter, ni une ni deux, un coup du scorpion. Geste qu’il a parfaitement exécuté provoquant la surprise autour de lui. Le coéquipier de Witsel, Meunier et Thorgan Hazard que les Diables retrouveront à l’Euro puisque la Belgique affrontera le Danemark (en plus de la Finlande et la Russie) en juin prochain.