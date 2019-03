Le coup de Phil : "Dendoncker et Castagne ont marqué énormément de points"

Vincent Langendries, l'un des envoyés spéciaux de la RTBF à Chypre, a retrouvé Philippe Albert en bord de mer ce lundi matin pour débriefer en sa compagnie les deux premières rencontres de qualification pour l'Euro 2020 remportées facilement par les Diables Rouges.

Le joueur qui l'a le plus séduit, le plus déçu, qui a marqué le plus de points aux yeux de Roberto Martinez, qui a marqué... le plus beau but... L'ancien Diable Rouge a livré son point de vue, toujours très instructif, sur ces différents sujets.