L'attaquant Georges Mikautadze, auteur de 18 buts cette saison en D1B sous les couleurs de Seraing, a été sélectionné par l'ancien international français Willy Sagnol pour prendre part aux trois premières rencontres de qualification pour la Coupe du Monde 2022 en compagnie de la Géorgie.

"Je ne suis pas totalement surpris, car j'avais déjà eu une discussion avec Willy Sagnol, a souligné l'avant-centre de 20 ans, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel du RFC Seraing. Je suis par contre très fier. Pour moi, pour ma famille. Mes parents vivent en France, mais j'ai de la famille en Géorgie."

Le joueur prêté par Metz (il vient de prolonger son contrat en faveur du club de Ligue 1), qui est né et a grandi à Lyon, a donc fait une croix sur les Bleus. "Il faut être réaliste, et regarder la qualité des attaquants présents en équipe de France, a repris "Georginho" Mikautadze. Je ne suis plus allé en Géorgie depuis 2011, mais ce pays compte énormément pour moi. Je vais jouer contre Zlatan Ibrahimovic (la Suède, mais aussi l'Espagne et la Grèce figureront au menu des Géorgiens, ndlr), ce sera sans doute une expérience extraordinaire, mais je suis aussi un compétiteur. On visera la qualification, ce serait un réel exploit."