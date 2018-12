La Russie, l'Ecosse, Chypre, Kazakhstan et Saint Marin pour les Diables sur la route de l'Euro 2020

Les Diables rouges ont été versés dans le groupe I des qualifications pour l'Euro 2020. Le tirage au sort, limités par différentes clauses et restrictions, a offert les adversaires suivants à notre sélection : Russie, Ecosse, Chypre, Kazakhstan et Saint Marin.



Ce groupe est largement à la portée des N.1 au classement FIFA. La dernière défaite contre un des membres du groupe remonte à ... 1987. C'était à Glasgow contre l'Ecosse (2-0).



Les souvenirs récents sont donc plutôt bons face à nos adversaires. Seule la Russie (3-3) nous a accrochés en amical en 2017. Les Diables restent sur 4 victoires sans encaisser contre la Tartan Army et 5 succès contre les Chypriotes. Ils n'ont jamais perdu contre le Kazakhstan et Saint Marin. Il y a eu des cartons mémorables face à ces derniers : 10-1 en 2001 et 8-0 en 2005.



Par contre, ce tirage réserve des longs déplacements vers la Russie et le Kazakhstan.



Le double duel contre l'Ecosse aura une saveur particulière pour Shaun Maloney, l'adjoint Roberto Martinez. Puisque la Belgique est versée dans un groupe de 6 nations, elle ne disputera pas de matches amicaux dans les prochains mois.



Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés.



Pour la première fois l'Euro 2020 (12 juin au 12 juillet) se déroulera dans 12 villes différentes. A savoir, Amsterdam, Munich, Bucarest, Budapest, Bakou, Saint Pétersbourg, Bilbao, Rome, Dublin, mais aussi Glasgow, Copenhague et Londres où se déroulera la finale se jouera à Londres.



L'UEFA a "aiguillé" ce tirage au sort avec des clauses géographiques (pour éviter les trop longs déplacements) et des restrictions climatiques et géopolitiques (pour éviter les "tensions" extra-sportives).